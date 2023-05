Tag der Arbeit Ausschreitung und Einkesselung bei 1. Mai-Demos in der Schweiz

Auch in Basel endeten rund 70 Menschen in einem Polizeikessel. Die Polizei war mit Großaufgebot und Wasserwerfern vor Ort. Die Leute hatten sich nach Angaben der Polizei vermummt an die Spitze eines genehmigten Umzugs gesetzt. Vermummung ist in der Schweiz aber verboten, deshalb stoppte die Polizei den Umzug nach wenigen Metern. Sie drängten die Vermummten zusammen. Die Gewerkschaften blieben aus Solidarität bei den Eingekesselten und kritisierten das Vorgehen der Polizei gegen friedlich Protestierende, wie sie sagten.