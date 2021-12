Auslieferungsverbot aufgehoben : Assanges Verlobte kündigt Berufung an

Stella Moris, Julian Assanges Verlobte, kündigte am Freitag an, dass das Paar in Berufung gegen das Urteil gehen wolle. Foto: dpa/Kirsty O'connor

London Der Londoner High Court hatte den USA in einem Berufungsverfahren Recht gegeben und ein früheres Urteil gekippt, nach dem der Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht ausgeliefert werden sollte. Seine Partnerin Stella Moris sprach am Freitag davon, diese Entscheidung frühestmöglich anfechten zu wollen.

Die Verlobte von Julian Assange hat nach der Aufhebung des Auslieferungsverbots für den Wikileaks-Gründer angekündigt, erneut in Berufung zu gehen. „Wir werden diese Entscheidung zum frühestmöglichen Punkt anfechten“, sagte Stella Moris einer Mitteilung am Freitag zufolge. Zuvor hatte der Londoner High Court den USA in einem Berufungsverfahren Recht gegeben und ein früheres Urteil gekippt, wonach Assange aus Sorge um seine Gesundheit und die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA nicht ausgeliefert werden sollte. Moris bezeichnete die Entscheidung des High Courts als „gefährlich und fehlgeleitet“. Es handle sich um eine „schwere Rechtsbeugung“, so Moris weiter.