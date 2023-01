Balearische Insel Ausländer kaufen Mallorca auf

Immer mehr Immobilien auf Mallorca werden von Ausländern aufgekauft. Nun reicht es den Insulanern: Weil immer mehr Einheimische im Wettbewerb mit betuchten Ausländern das Nachsehen haben, wird darüber diskutiert, den Erwerb von Wohneigentum durch Nichtresidenten zu begrenzen. Etwa so wie gerade in Kanada geschehen – dort dürfen Fremde in den nächsten zwei Jahren keine Immobilien mehr kaufen.