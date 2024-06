Innenminister fordert Erklärung Ausgebüxte Kuh nahe London zwei Mal von Polizeiwagen gerammt

Mit ihrem Dienstwagen haben Polizisten nahe London eine entlaufene Kuh gerammt - ein Video des Vorfalls sorgt in Großbritannien für Empörung. Die Besitzer der zehn Monate alten Beau Lucy forderten, die verantwortlichen Polizisten zu entlassen. „Es sah aus, als wollten sie sie töten“, sagte die Partnerin des Landwirts am Sonntag dem Sender Sky News in Staines-upon-Thames bei London.