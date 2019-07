Im Alter von 85 Jahren : Auschwitz-Überlebende Eva Mozes Kor gestorben

Die Auschwitz-Überlebende Eva Kor ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Foto: dpa/Karlheinz Schindler

Berlin/Krakau Sie war eine Zeitzeugin, überlebte mit ihrer Zwillingsschwester die Hölle von Auschwitz. Nun ist Eva Mozes Kor im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Trauer ist groß.

Die Holocaust-Überlebende Eva Mozes Kor ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, äußerte sich am Freitag in Berlin betrübt über den Tod der gebürtigen Rumänin. "Auschwitz-Überlebende in aller Welt sind traurig über den Tod ihrer Leidensgenossin und Weggefährtin Eva Mozes Kor."

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester habe sie "die tödliche Welt von Auschwitz und die brutalen Quälereien des Auschwitz-Mörders Mengele überlebt". Die Erinnerungen an diese schreckliche Zeit habe Eva Mozes Kor in die Welt getragen. "Sie suchte das Gespräch mit jungen Menschen bei allen sich bietenden Gelegenheiten und in vielen Ländern", so Heubner. Sie sei als Zeugin bei Prozessen gegen Auschwitz-Täter aufgetreten, die nach langen Jahren "juristischer Friedhofsruhe" in Deutschland noch zustande gekommen seien.

Obwohl ein großer Teil ihrer Familie in Auschwitz ermordet worden war, trat Eva Mozes Kor immer wieder für Vergebung ein. Diese Botschaft hätten viele andere Überlebende nicht geteilt, denen Vergebung und Freisprechung nicht möglich sei, betonte Heubner. Mit dieser Tatsache müssten Deutschland und die Welt leben. "Die Auschwitz-Überlebenden verneigen sich dennoch mit Trauer und Hochachtung vor ihrer Weggefährtin Eva Mozes Kor, die die Welt immer wieder daran erinnert hat, wohin Antisemitismus und Hass führen können."

Kor wurde am 31. Januar 1934 im rumänischen Portz geboren und wurde 1944 mit ihrer Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurde sie von Mengele im Rahmen von Menschenexperimenten mit Krankheitserregern infiziert. Nach dem Krieg gründete sie die Organisation CANDLES, in der sich Überlebende solcher Versuche zusammenschlossen, um über die Verbrechen aufzuklären. Kor wurde von Holocaust-Opfern immer wieder für ihre Versöhnungsbereitschaft gegenüber NS-Tätern kritisiert. Sie starb am Donnerstag auf ihrer jährlichen CANDLES-Reise nach Polen in Krakau.

