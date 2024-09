Fünf Männer auf Flucht Ausbruch von Schwerverbrechern ängstigt Portugal

Die Männer waren am Samstag am helllichten Tage während der Besuchszeit entkommen, indem sie unter anderem zwei sehr hohe Mauern überwanden. Sie bekamen dabei Hilfe von außen. Drei vermummte Personen hätten den Flüchtenden von außen unter anderem eine circa sechs Meter lange Leiter und Fluchtfahrzeuge zur Verfügung gestellt, so die Behörden.