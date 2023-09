Riesensupermärkte im Fokus Das „hässliche Frankreich“ soll verschwinden

Riesige Einkaufszentren mit Läden in Form von Schuhkartons und Parkplätzen, so weit das Auge reicht: Am Rande französischer Städte sind über Jahrzehnte großflächige Shopping-Center geschaffen worden, die nach Einschätzung der Regierung ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen nicht mehr gewachsen sind. Am Montag haben mehrere Ministerien in Paris einen Plan vorgelegt, wie die riesigen und oft längst nicht mehr ausgelasteten Areale in lebenswerte Quartiere verwandelt werden können. Dort soll es mehr Platz für Grün und neuen Wohnraum geben, das Einkaufen per Auto soll nicht mehr im Fokus stehen.