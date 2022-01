Auktion in Dallas : Spider-Man-Comicseite erzielt Rekordpreis in Millionenhöhe

Ein riesiger aufblasbarer Spider-Man steht auf dem roten Teppich für die Weltpremiere von "Spider-Man: Far From Home" im TCL Chinese Theatre in Hollywood. (Archivfoto) Foto: AFP/CHRIS DELMAS

Dallas Einige historische Zeugnisse besonders berühmter Comic-Helden sind so begehrt, dass Bieter dafür gleich mehrere Millionen Dollar hinlegen. So jetzt auch für den ersten Auftritt Spidermans in schwarzem Outfit.

Eine einzelne Seite eines Spider-Man-Comics hat in den USA einen Rekordpreis in Millionenhöhe erzielt. Die Seite 25 aus Marvels 1984 erschienenem „Secret Wars No. 8“ zeigt Spider-Man das erste Mal in einem schwarzen Anzug, der letztlich im Aufkommen des Charakters Venom mündete. Den Zuschlag erhielt am Donnerstag ein Gebot in Höhe von 3,36 Millionen Dollar (rund 2,93 Millionen Euro). Die Auktion bei einem viertägigen Comic-Event in Dallas war bei 330.000 Dollar gestartet.