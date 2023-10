16-Jähriger sah seine Eltern sterben Wie Rotem Mathias den Hamas-Terror überlebte

Die Verwandten gaben später weiter, was sich Rotem zufolge zwischen den Chatnachrichten ereignet hatte. Demnach drangen die Hamas-Kämpfer in sein Elternhaus ein, und die Familie flüchtete in ein Zimmer, das als Schutzraum bei Raketenangriffen gedacht war. Schlomi Mathias wurde der Arm abgerissen, während er versuchte, die Angreifer aus dem Zimmer fernzuhalten. Als diese eine Kugel nach der anderen in den Raum abfeuerten, rief Debbie Mathias ihrem Sohn zu, sich auf den Boden zu werfen. Dann wurde sie erschossen, die Kugel durchdrang ihren Körper und traf den Jungen in den Magen.