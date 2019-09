Überfüllte Aufnahmezentren : Griechenland bringt rund 1500 Asylbewerber auf das Festland

Thessaloniki Die Behörden haben am Montag mit dem Transport von rund 1500 Asylbewerbern aus überfüllten Zentren auf der Insel Lesbos zum Festland begonnen. Trotz Migrationsabkommens zwischen der EU und der Türkei erreichen jede Woche hunderte Menschen Griechenland.

Ein Schiff mit 635 Menschen nahm am Morgen Kurs auf die Hafenstadt Thessaloniki, wie die Behörden mitteilten. Von dort sollten die Asylbewerber in das Lager Nea Kavala in Nordgriechenland gebracht werden. Ein zweites Schiff mit knapp 900 Personen sollte am Nachmittag von Lesbos nach Thessaloniki aufbrechen.