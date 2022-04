Aufnahme veröffentlicht : McCarthy wollte Trump zum Rücktritt auffordern

Washington Kevin McCarthy gilt als Verbündeter des früheren US-Präsidenten. In einer Aufzeichnung einer Konferenz mit anderen Republikanern sprach sich McCarthy nach dem Aufstand im Kapitolgebäude für einen Rücktritt Trumps aus.

Der ranghohe US-Republikaner Kevin McCarthy wollte einer Audioaufnahme zufolge nach dem Angriff auf das Kapitolgebäude im Januar 2021 dem damaligen Präsidenten Donald Trump den Rücktritt nahelegen. Die Zeitung „The New York Times“ veröffentlichte am Donnerstag die Aufnahme von einer Konferenz mit Republikanern, in der McCarthy zu einem möglichen Rücktritt Trumps befragt wird. Er sagte, er glaube, er werde Trump anrufen. Er sei der Ansicht, dass Trump zurücktreten solle.

Die Telefonkonferenz mit Republikanern fand am 10. Januar 2021 statt – vier Tage nach dem Angriff von Trump-Anhängern auf das Kapitolgebäude am 6. Januar. Die Audioaufnahme wurde in der Show von Rachel Maddow im Sender MSNBC ausgestrahlt. Bei dem Gespräch mit Republikanern befasste sich McCarthy mit Versuchen von Demokraten, Trump des Amtes zu entheben. Er gab an, dass er glaube, dass die Amtsenthebung erfolgreich sein werde. Er empfehle Trump zurückzutreten, sagte McCarthy auf eine Frage der Republikanerin Liz Cheney. McCarthy sagte, er bezweifle, dass Trump dem nachkommen werde.