Auf Urlaubsinsel Phuket : 27-Jähriger wegen Mordes an Schweizerin angeklagt

Blumen liegen am Ort an dem eine Schweizerin tot aufgefunden wurde. Foto: dpa/Uncredited

Phuket Bei einem abgelegenen Wasserfall auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket wird eine Schweizer Touristin tot entdeckt. Die Ermittler fassen den mutmaßlichen Täter. Bei einer Pressekonferenz schalten sie den festgenommenen Mann telefonisch dazu.

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter am Samstag bei Ermittlungen zum Tod der 57-Jährigen festgenommen, deren Leiche am Donnerstag in der Nähe eines abgelegenen Wasserfalls im Süden Phukets entdeckt worden war. Den Angaben nach hielt sich der Mann in der Gegend auf, um exotische Pflanzen zu sammeln. Er habe die Frau beim Schwimmen gesehen, sie eine Weile beobachtet und dann versucht, ihre Sachen zu stehlen.