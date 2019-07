Blutige Tradition wieder aufgenommen : Auf Mallorca werden wieder Stiere in der Arena getötet

Auf Mallorca werden wieder Stiere in der Arena getötet

Ein Torero und ein Stier kämpfen in einer Arena (Archivbild). Foto: dpa/Alvaro Barrientos

Palma de Mallorca Zwei Jahre lang wurden auf Mallorca keine Stiere mehr in Arenen getötet. Jetzt wurde die strittige Tradition wieder aufgenommen.

Nach gut zwei Jahren werden Toreros auf Mallorca wieder Stiere töten. Am 9. August werde auf der Plaza de Toros in Palma erstmals seit Juli 2017 wieder eine Corrida stattfinden, berichtete am Dienstag die Zeitung „Diario de Mallorca“. Ende 2018 hatte das spanische Verfassungsgericht ein vom Regionalparlament der Balearen-Inseln vor zwei Jahren verhängtes Verletzungs- und Tötungsverbot gekippt. Das Madrider Gericht erklärte damals mehrere Artikel des reformierten balearischen Gesetzes über Stierkämpfe und Tierschutz für verfassungswidrig.