Nach Attentat auf Torie-Abgeordneten : Labour und Liberale verzichten auf Nachwahl in Amess’ Wahlbezirk

Essex Nach dem möglicherweise extremistisch motivierten Attentat auf den Torie-Politiker David Amess in der englischen Grafschaft Essex haben die Oppositionsparteien angekündigt, auf die Teilnahme an der Nachwahl im Bezirk zu verzichten. Sie folgen damit einem Beispiel aus dem Jahr 2016.

Nach dem tödlichen Attentat auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess wollen die Labour-Partei und die Liberaldemokraten auf Kandidaten zur Nachwahl in dessen Wahlbezirk verzichten. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Samstagabend.

Der Konservative David Amess wurde am Freitag während einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis in dem Ort Leigh-on-Sea in der Grafschaft Essex von einem Angreifer erstochen. Ein Termin für die Wahl eines Nachfolgers stand zunächst noch nicht fest.