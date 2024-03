Ägypter festgenommen Attentat auf Notre-Dame vereitelt?

Publikation zu einem heiklen Zeitpunkt: Laut der französischen Sonntagszeitung „Journal du Dimanche“ ist ein 62-jähriger Mann wegen Terrorverdachts verhört und verhaftet worden. Er soll eine Gewaltaktion gegen die Kathedrale Notre-Dame in Paris geplant haben, so das Blatt in seiner Oster-Ausgabe. Die Festnahme und Anklage des Ägypters habe sich bereits Anfang März ereignet. Die Polizei vermute, dass der Mann mit der Terrororganisation „Islamischer Staat“ in Verbindung stehe, so der Bericht.