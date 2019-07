Attacke auf lesbisches Paar in London : Ermittler fassen Verdächtige - Gruppe wird „besonders schweres Hassverbrechen“ vorgeworfen

Attacke auf lesbisches Paar in London

London Nach ihrer brutalen Attacke auf ein lesbisches Paar in einem Londoner Bus ist gegen vier Jugendliche ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Den vier Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren werde "ein besonders schweres Hassverbrechen" zur Last gelegt, teilte die Londoner Polizei am Donnerstag mit. Einige der Beschuldigten sollen sich außerdem wegen Diebstahls, Hehlerei und Cannabis-Besitzes verantworten.

Die vier Jugendlichen sollen am 21. August vor einem Londoner Jugendgericht erscheinen. Ihre Attacke hatten sie am 30. Mai im hippen Londoner Viertel Camden Town verübt. Die 28-jährige Melania Geymonat gab an, die Jugendlichen hätten sie und ihre Freundin Chris im Oberdeck des Busses bedrängt. Sie hätten aggressiv über Sex-Stellungen und Lesben gesprochen und das Paar aufgefordert, sich zu küssen, damit sie zusehen könnten.