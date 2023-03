Schäden „nicht unerheblich“ Risse an zwei weiteren französischen Atomreaktoren entdeckt

In Frankreich sind erneut Risse an zwei Atomreaktoren entdeckt worden. Diese seien „nicht unerheblich“, erklärte am Donnerstagabend die Behörde für Atomsicherheit (ASN). Offenbar handele es sich um Abnutzungserscheinungen. Betroffen seien ein Reaktor im Atomkraftwerk Penly im Norden des Landes und ein weiterer Reaktor in Cattenom in Ostfrankreich.