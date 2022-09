Mit sorgenvollem Blick schauen die Menschen in der Ukraine derzeit auf das ukrainische AKW. Zwei Mädchen spielen, während eine Frau in einer örtlichen Schule Jodtabletten für den Fall eines Strahlungslecks verteilt. Nachdem es Anfang September in der Nähe von Europas größtem Kernkraftwerk erneut zu schweren Kämpfen kam, haben Experten der UN-Atomaufsichtsbehörde Bedenken wegen struktureller Schäden an der weitläufigen Anlage in Saporischschja geäußert.