Akw Taishan : Bericht über Leck in chinesischem Atomkraftwerk

Peking Nach Berichten über ein Leck im chinesischen Atomkraftwerk Taishan haben die Betreiber Spekulationen über Umweltschäden zurückgewiesen. Die Umweltdaten in dem Werk sowie in dessen Umgebung sind demnach „normal“.

Die Framatome-Mutter EDF teilte am Montag mit, man sei über eine Erhöhung der Edelgaskonzentration im Primärkreis in einem Reaktor des Werks in Taishan informiert worden. Dass es in einem Primärkreis überhaupt Edelgase gebe, sei bekannt und vorgesehen. Die Erhöhung deute auf eine mögliche Verschlechterung der Brennstoffhüllen hin, hieß es vom Konzern. Die ausgetretenen Gase seien nicht giftig, alle Werte lägen zudem unterhalb der Grenzwerte, welche die Sicherheit des Reaktors garantierten. EDF habe von den chinesischen Betreibern eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung gefordert, damit alle verfügbaren Daten und die notwendigen Entscheidungen präsentiert würden. Auch Framatome schrieb in einer Mitteilung, der Reaktor funktioniere derzeit entsprechend der geltenden Sicherheitsparameter.