Anlage soll „in einigen Tagen“ wieder ans Netz gehen : Iranisches Akw Buschehr nach „technischem Fehler“ abgeschaltet

An einem Atomkraftwerk in Bayern kommt aus einem Kühlturm Wasserdampf (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Teheran Im Iran ist es anscheinend zu einem Vorfall in einem Atomkraftwerk gekommen. Behördenangaben zufolge wurde das Kraftwerk Buschehr nach einem „technischen Fehler“ abgeschaltet. Bürger wurden aufgefordert, ihren Stromverbrauch zu reduzieren.

Wegen eines „technischen Fehlers“ ist das iranische Atomkraftwerk Buschehr heruntergefahren worden. Die Anlage sei „vorübergehend abgeschaltet und vom Stromnetz genommen worden“, teilte die iranische Atomenergiebehörde in der Nacht zu Montag auf ihrer Internetseite mit. Eine genauere Beschreibung des Problems gab es zunächst nicht.

„Wenn der technische Fehler behoben wurde, wird die Anlage natürlich wieder an das nationale Stromnetz angeschlossen“, hieß es in der kurzen Stellungnahme der Behörde weiter. Dies solle „in einigen Tagen“ der Fall sein.

Die iranische Stromgesellschaft hatte die Bürger am Sonntag aufgefordert, ihren Verbrauch während Spitzenzeiten zu minimieren. Als Gründe nannte sie einen „vorhergesagten Temperaturanstieg“ und „Einschränkungen der Stromerzeugung wegen laufender Reparaturen im Werk Buschehr“.

Das Atomkraftwerk Buschehr ist das einzige des Irans. Es liegt im Süden in der Provinz Buschehr am Persischen Golf. Die Anlage wurde mit russischer Hilfe erbaut und im September 2011 in Betrieb genommen. 2013 wurde das Akw nach jahrelanger Verzögerung offiziell übergeben.