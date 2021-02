Glückspiel-Hochburg in den USA : Atlantic City sprengt Pleite-Casino von Donald Trump

Glückspiel-Hochburg in den USA

Atlantic City Die US-Glückspielhochburg Atlantic City hat ein marodes Pleitekasino aus dem früheren Firmenreich von Ex-Präsident Donald Trump beseitigt. Das Gebäude galt lange als Schandfleck an der Promenade.

Das 39-stöckige Trump Plaza, das seit 2014 geschlossen war und seitdem leerstehend an der Strandpromenade verfiel, wurde am Mittwochmorgen (Ortszeit) kontrolliert gesprengt.

„Die Trump-Ära in Atlantic City wird offiziell beendet“, sagte Bürgermeister Marty Small im Interview mit dem US-Finanzsender Bloomberg. Die Stadt im Bundesstaat New Jersey stufte das Hochhaus am berühmten Boardwalk nicht nur als optischen Schandfleck ein, sondern wegen seiner Baufälligkeit auch als Sicherheitsrisiko für Passanten.