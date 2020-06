Nach dem Tod von Rayshard Brooks : Polizist in Atlanta soll wegen Mordes angekagt werden

Bezirksanwalt Paul Howard erläutert in Atlanta vor Journalisten, die Mordanklage gegen den weißen Polizisten, der Rayshard Brooks in den Rücken schoss. Foto: AP/Hyosub Shin

Atlanta Nach tödlichen Schüssen auf den Afroamerikaner Rayshard Brooks in Atlanta hat die Justiz den Polizisten Garrett Rolfe des Mordes beschuldigt. In Georgia drohen ihm nun lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.

Der Polizist Garret Rolfe, der am Freitag einen flüchtenden Schwarzen in Atlanta mit zwei Schüssen in den Rücken tötete, soll des Mordes beschuldigt werden. Das teilte Paul Howard,der Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, am Abend mit. Die Anklage soll auf „verbrecherischen Mord“ - „felony murder“ - lauten. Zudem sollen zehn weitere Anklagen gegen den bereits entlassenen Beamten erhoben werden.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Brooks zu dem Zeitpunkt, zu dem er erschossen wurde, keine unmittelbare Bedrohung des Todes oder einer schweren Verletzung für die Polizisten darstellte", sagte Staatsanwalt Howard. Gegen den zweiten beteiligten Beamten werden drei Anklagepunkte vorbereitet, darunter schwere Körperverletzung. Er hat sich zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern bereiterklärt. Auf Mord stehen im Bundesstaat Georgia, dessen Hauptstadt Atlanta ist, lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Gegen Rolfe wurde ein Haftbefehl ausgestellt.

Die Streife war am Freitagabend zu einem Schnellrestaurant gerufen worden, wo der 27-jährige Rayshard Brooks mit seinem Wagen die Zufahrt zum Autoschalter blockierte. Einer der Polizisten fand Brooks am Steuer seines Autos schlafend vor. Er rief einen Kollegen herbei, um einen Drogentest vorzunehmen. Körperkameras der Polizisten zeigen, dass Brooks und die Beamten sich mehr als 40 Minuten relativ ruhig und respektvoll unterhielten. Doch dann wurde es plötzlich turbulent, Brooks rang mit den Polizisten, schnappte sich die Schockpistole eines Beamten und richtete sie auf einen der beiden, als er über den Parkplatz rannte. Schüsse fielen, Brooks ging getroffen zu Boden. Howard sagte, der Beamte, der des Mordes beschuldigt werden solle, habe Brooks getreten und der andere habe sich auf dessen Schultern gestellt, während Brooks um sein Leben kämpfte. Eine Autopsie ergab, dass Brooks von zwei Kugeln in den Rücken getroffen wurde.

Atlantas Polizeichefin Erika Shields trat weniger als 24 Stunden nach dem Vorfall zurück. Es war ein weiterer Fall brutaler Polizeigewalt, die seit dem Tod von George Floyd am 25. Mai Demonstrationen und Unruhen in den USA und Proteste gegen Rassismus auch in vielen anderen Ländern ausgelöst hat.

Brooks’ Tod hatte die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA befeuert. In der Nacht auf Sonntag stand das Schnellrestaurant Atlanta in Flammen, vor dem sich die Tat ereignet hatte. Demonstranten besetzten eine Stadtautobahn und legten den Verkehr lahm. Die Polizei setzte nach CNN-Angaben Tränengas und Blendgranaten gegen die Protestierenden ein. Örtliche Medien berichteten, dabei seien mindestens 36 Menschen festgenommen worden. In der Nacht zum Montag blieb es in Atlanta ruhig.

(juju/dpa/AFP/Reuters)