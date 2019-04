Archäologische Stätte : Vier Verletzte durch Blitzeinschlag an der Akropolis

Der Parthenon-Tempel aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. ist auf dem alten Akropolis-Hügel nach einem Regenguss zu sehen. Bei einem Blitzeinschlag an der Akropolis in Athen sind vier Menschen verletzt worden. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Bei einem Blitzeinschlag an der Akropolis in Athen sind vier Menschen verletzt worden. Das teilte das griechische Kultusministerium am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge wurden zwei Touristen und zwei Mitarbeiter der archäologischen Stätte verletzt. Sie seien in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Die Akropolis bleibe aus Sicherheitsgründen für den Rest des Tages geschlossen.