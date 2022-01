Berichte über Verletzte : Starke Explosion erschüttert Zentrum von Athen

Athen Eine starke Explosion hat am frühen Mittwochmorgen das Zentrum von Athen erschüttert. Die Detonation ereignete sich in einem leerstehenden Gebäude. Im gesamten Innenstadtbereich gingen Fensterscheiben zu Bruch.

Eine Explosion hat am Mittwoch im Zentrum Athens schwere Schäden an Fassaden sowie in Büros und Wohnungen angerichtet. Ein Mensch wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie der Rettungsdienst am Morgen mitteilte. Die Detonation ereignete sich kurz nach 06.50 Uhr Ortszeit im ersten Stock eines Gebäudes, das nach Aussagen von Einwohnern leer stand und renoviert werden sollte, berichtete der Nachrichtensender Skai.