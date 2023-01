190 Menschen an Bord Ryanair-Maschine nach Bombendrohung sicher in Athen gelandet

Athen · Aufatmen in Athen: Nach einer Bombendrohung ist ein Flugzeug der Fluggesellschaft Ryanair sicher in der griechischen Hauptstadt gelandet. Die Maschine mit der Flugnummer FR6385/RYR6385 war in der polnischen Stadt Kattowitz gestartet.

22.01.2023, 17:56 Uhr

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Banneyer

Dies sagte die Sprecherin des Flughafens der griechischen Hauptstadt Elena Dimopoulou am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Alle Menschen sind wohlauf und in Sicherheit“, sagte sie. Es seien rund 190 Menschen an Bord gewesen. Sondereinheiten der Polizei kontrollierten das Flugzeug und das Gepäck. Wie der staatliche griechische Rundfunk (ERT) berichtete, sei das Flugzeug mit der Flugnummer FR6385/RYR6385 in der polnischen Stadt Kattowitz mit dem Ziel Athen gestartet. Während des Fluges meldete demnach der Pilot, es gäbe eine Bombendrohung. Kampfbomber begleiteten das Flugzeug bis zur sicheren Landung. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar.

(felt/dpa)