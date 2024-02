Athen Mann erschießt in Reederei drei Menschen

Die Schüsse fielen im Büro der Reederei in Glyfada, einem Vorort von Athen. Der mutmaßliche Schütze, ein nicht identifizierter Mitarbeiter des Unternehmens, betrat laut Augenzeugen das Gebäude mit einer Schrotflinte und einer Handfeuerwaffe. Der mutmaßliche Täter habe für die Familie gearbeitet, sagte Dimoglidou. Er sei in einem anderen Bereich als die drei getöteten Mitarbeiter der Firma gefunden worden. Er habe sich anscheinend selbst in den Kopf geschossen. Bereits zuvor wurden nach Angaben der Sprecherin andere Mitarbeiter aus dem Gebäude geführt.