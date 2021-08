Außer Kontrolle : Flugzeuge und Hubschrauber kämpfen gegen Großbrand im Norden Athens

Athen Weiter wüten in Südeuropa Waldbrände, nun erreichten die Flammen auch den Norden der griechischen Hauptstadt Athen. Einwohner verlassen in Panik die betroffenen Gebiete.

Ganz Griechenland wird seit mehr als einer Woche von einer historischen Hitzewelle heimgesucht. In Athen zeigten die Thermometer am Dienstagnachmittag 44 Grad.

Auch andere Teile Südeuropas und die Türkei sind von den extremen Wetterbedingungen und Waldbränden betroffen. In der Türkei, wo bisher acht Menschen ums Leben gekommen sind, starb auch ein deutsch-türkisches Ehepaar, wie türkische Medien berichteten. Der Mann und die Frau seien leblos auf einem Weg in der Nähe ihres Hauses in Manavgat in der Region Antalya gefunden worden, schrieb die regierungsnahe türkische Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi (DHA). Das Auswärtige Amt bestätigte die Berichte am Dienstag nicht.