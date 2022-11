Sicherheitsbedenken : Flug in die USA aus Sorge zurückbeordert

Am Athener Flughafen ist am Donnerstagabend wegen einer Warnung vor einer „verdächtigen Person“ an Bord eines Flugzeugs der arabischen Airlines Emirates Alarm ausgelöst worden (Agenturfoto). Foto: dpa/Aristidis Vafeiadakis

Athen Es ist das zweite Flugzeug in zwei Tagen, das seinen Aufenthalt am Athener Flughafen verlängern musste. Bereits am Donnerstag blieb ein Flieger aus Sicherheitsgründen am Boden.

Griechische Behörden haben einen Emirates-Flug in den Großraum der US-Metropole New York wegen Sicherheitsbedenken zurück nach Athen beordert. Aus demselben Grund musste ein zweiter Flieger am Donnerstag zunächst am Boden bleiben, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle der Flugzeuge und ihrer Passagiere sei jedoch nichts Verdächtiges entdeckt worden. Der Fernsehsender ERT berichtete, der Flug sei auf Anfrage von US-Behörden zurückgerufen worden. Vertreter der griechischen Polizei bestätigten die Quelle der Anfrage auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP zunächst nicht.

Vom Internationalen Flughafen in Athen hieß es, der Flug EK209 nach Newark in New Jersey sei zwei Stunden nach dem Start in die griechische Hauptstadt zurückgekehrt und sicher gelandet. Das Flugzeug wurde auf dem Rückweg durch den griechischen Luftraum von zwei griechischen F-16-Kampfjets eskortiert, wie Militärvertreter sagten.

Der zweite Emirates-Flug mit der Nummer EK210, der nach Dubai fliegen sollte, wurde zunächst am Abheben gehindert. Die Polizei teilte mit, es habe Informationen über einen potenziell verdächtigen Passagier gegeben, die sich nicht bewahrheitet hätten. Die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Dubai bestätigte in einer Mitteilung Störungen wegen „von den Behörden angeforderten Sicherheitsüberprüfungen“ und bat die Passagiere um Entschuldigung.

(zeit/dpa)