„Astroworld“ : Tote und Verletzte nach Massenpanik bei US-Musikfestival

Bei einem Massenandrang auf dem Astroworld-Festival in den USA sind mindestens acht Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Der Feuerwehrchef der Stadt Houston, Samuel Peña, erklärte, dass es zu dem Andrang in Richtung einer Konzertbühne kam, als dort gerade der Rapper Travis Scott auftrat. Zu dem Unglück kam es gegen 21 Uhr am Freitagabend (Ortszeit). Der Auftritt Scotts wurde beendet, der zweite Tag des Festivals, der am Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt.