Mysteriöser Fall in Niederlanden : Vater von isolierter Familie soll auch Kinder missbraucht haben

Mysteriöser Fall in Niederlanden

Die Drohnenaufnahme zeigt den abgelegenen Hof, in dessen Keller die Familie jahrelang gehaust haben soll (Archivbild). Foto: dpa/Wilbert Bijzitter

Assen Im Fall der über Jahre isoliert lebenden Familie in den Niederlanden gibt es neue Details. Die Ermittler erheben weitere Vorwürfe gegen den Vater. Der 67-Jährige wird verdächtigt, zwei seiner drei ältesten Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Das berichtete die niederländische Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Diese Kinder hätten nicht auf dem Bauernhof im Dorf Ruinerwold gelebt.

Der Niederländer und ein 58 Jahre alter Österreicher werden verdächtigt, sechs heute junge Erwachsene neun Jahre lang auf dem abgelegenem Hof festgehalten zu haben. Der mysteriöse Fall war im Oktober öffentlich geworden, als ein 25-Jähriger in einer Kneipe um Hilfe gebeten hatte. Eine DNA-Analyse habe ergeben, dass der 67-Jährige tatsächlich der Vater der sechs Kinder auf dem Hof ist. Die Mutter war 2004 in Zwolle gestorben, so die Staatsanwaltschaft.