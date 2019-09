Hunderte Verletzte beim Aschura-Fest : Mindestens 31 Menschen sterben bei Massenpanik im Irak

Schiitische Muslime feiern das Aschura-Fest in Bagdad. Foto: dpa/Ameer Al Mohammedaw

Bagdad Alljährlich feiern die Schiiten das Aschura-Fest. Bei Straßenumzügen ziehen dabei große Menschenmengen durch die Städte. Im irakischen Kerbela ist es am Dienstag bei einem solchen Umzug zu einer Massenpanik gekommen.

31 Tote sind zu beklagen, 100 Menschen seien verletzt worden, meldete die irakische Nachrichtenagentur INA am Dienstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Die genaue Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Kerbela südlich der Hauptstadt Bagdad ist Zentrum des schiitischen Aschura-Festes. Dort ziehen jedes Jahrs riesige Menschenmassen durch die Straßen. Am Aschura-Fest erinnern die Schiiten an den Tod des Imams Hussein, eines Enkels des Propheten Mohammed.

Der Chef der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, hatte zuvor während einer Aschura-Feier in Beirut mit Vergeltungsschlägen gedroht, sollte Israel den Libanon angreifen oder dessen Hoheitsgebiet verletzen. „Wir werden mit den nötigen Mitteln antworten, um die Souveränität und Würde des Libanon zu schützen“, sagte er am Dienstag in einer Video-Ansprache. Die Miliz ist eng mit dem Iran verbunden und betrachtet Israel als Erzfeind.