Vorfall in den Niederlanden : Arzt befruchtet Frauen mit eigenem Sperma und zeugt so 49 Kinder ohne Zustimmung

Arzt befruchtet Frauen mit eigenem Sperma und zeugt so 49 Kinder ohne Zustimmung

Vorfall in den Niederlanden

Den Haag Über Jahre hinweg soll ein Arzt in den Niederlanden sein eigenes Sperma verwendet haben, um Frauen ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Die Kundinnen der Klinik waren davon ausgegangen, dass der Spermaspender anonym sei. Jetzt ist der Fall aufgeflogen.

Ein niederländischer Fruchtbarkeitsarzt hat ohne Zustimmung Frauen mit eigenem Sperma befruchtet und so 49 Kinder gezeugt. Das ergab ein DNA-Test, wie die Kinderrechtsorganisation „Defence for Children“ am Freitag mitteilte.