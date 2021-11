Zehntausende Haushalte ohne Strom : Drei Tote bei heftigem Wintersturm in Großbritannien

Drei Tote bei heftigem Wintersturm in Großbritannien

Sturm und Schneefall haben in Großbritannien zu Verkehrschaos und Stromausfällen in Tausenden Haushalten geführt. Foto: dpa/Danny Lawson

London Mindestens drei Todesopfer, zehntausende Haushalte ohne Strom und auf winterlichen Straßen feststeckende Fahrzeuge: Das nördliche Großbritannien ist am Wochenende von einem schweren Wintersturm getroffen worden.

Wie die Behörden mitteilten, starben je ein Mann in Nordirland , in Schottland und im Nordwesten Englands durch umfallende Bäume. Die Wetterbehörde gab wegen des Sturmtiefs "Arwen" eine ungewöhnliche Warnung der Alarmstufe rot aus.

Das Tief brachte in der Nacht zum Samstag Windgeschwindigkeiten von knapp 160 Stundenkilometern mit sich. In Schottland waren am Sonntag noch rund 45.000 Haushalte ohne Strom, zunächst waren es mehr als 100.000 gewesen.