Konflikt mit Aserbaidschan : Armenien beklagt erneut Todesopfer

Baku/Eriwan Ein 19-jähriger armenischer Soldat sei durch Schüsse getötet worden, heißt es vom Verteidigungsministerium in Eriwan. Die aserbaidschanische Regierung äußerte sich bislang nicht.

Rund eine Woche nach schweren Gefechten an der Grenze zu Aserbaidschan hat Armenien eine erneute tödliche Auseinandersetzung beklagt. In der Grenzregion Gecharkunik im Südkaukasus sei ein 19 Jahre alter armenischer Soldat durch Schüsse getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan am Montagabend mit. Von aserbaidschanischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.