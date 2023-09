Erfolgreiche Evakuierung Rettungsaktion für kranken Forscher in der Arktis

Während der Fahrt wird er an Bord ärztlich versorgt. Der Expeditionsteilnehmer werde in einem speziell ausgestatteten medizinischen Bereich der „RSV Nuyina“ von Polarmedizinern und Ärzten des Royal Hobart Hospital betreut, sagte Clifton. Abhängig von den Wetterbedingungen im Südpolarmeer soll die „RSV Nuyina“ voraussichtlich nächste Woche in Hobart eintreffen. Nicht bekannt ist, was genau dem Expeditionsteilnehmer fehlt. Ein Sprecher der AAD lehnte es ab, weitere Einzelheiten zur Identität der Person oder der Art der Krankheit mitzuteilen.