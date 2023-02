Identifikation durch Tattoos auf Unterarm Inhalt eines Hai-Magens klärt Vermisstenfall in Argentinien

Der 32-jährige Barría war zuletzt am 18. Februar auf einem Quad-Geländefahrzeug am Strand nahe der südargentinischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia gesehen worden. Wenige Tage nach seinem Verschwinden wurden das Quad und Barrías Helm an der Küste gefunden. Nach Einschätzung von Ermittlern der regionalen Polizeibehörde prallte der für eine Erdölfirma tätige Barría wahrscheinlich auf einen Felsen, verlor das Bewusstsein und wurde daraufhin vom Meer fortgeschwemmt.