Aufstand der Armen : Inflation und hohe Gaspreise spalten argentinische Gesellschaft

Buenos Aires Der Winter in Argentinien ist bitterkalt, doch Gas zum Heizen sowie Lebensmittel sind für viele inzwischen unbezahlbar. Die Inflation ist auf dem Höchststand und die ärmeren Menschen im Land machen die Regierung dafür verantwortlich.

Argentiniens Stimme der Armen schallt von der Ladefläche eines Lkw. Aufgebaut draußen im Umland von Buenos Aires , wo es in diesen Winternächten bitterkalt ist und Gas und Brot inzwischen unbezahlbar geworden sind. „Was kann man denn noch mit 1000 Pesos heute kaufen?“, ruft Juan Grabois herunter. Und dann brüllt er seinen Frust in die Menge: „Wenn sie kein Grundeinkommen wollen, dann sollen sie verdammt noch mal einen besseren Vorschlag machen!“

Grabois (39), Sozialaktivist und Berater von Papst Franziskus, ist der Mann, der die Wut der Argentinier einsammelt. Eigentlich selbst links, geht er auf Konfrontationskurs mit der Linksregierung von Präsident Alberto Fernández. Der ist ihm zu zögerlich. Fernández habe nur die Märkte und deren Reaktionen im Blick, nicht aber die Sorgen und Nöte der armen Bevölkerungsschichten. Diese seien am Limit. Am Wochenende gab es Berichte über den Versuch, Supermärkte zu plündern, sogar Schüsse fielen. Innerhalb weniger Tage verlor der argentinische Peso gegenüber dem Dollar rund 40 Prozent an Wert, die Konsequenzen sind vor allem für die arme Bevölkerung dramatisch.