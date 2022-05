Quote bei 6,8 Prozent : Arbeitslosigkeit in Eurozone erreicht Rekordtief

Brüssel Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat im März ein weiteres Rekordtief erreicht. Sie lag in den Euroländern bei 6,8 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998.

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat im März ein weiteres Rekordtief erreicht. Sie lag in den Euroländern bei 6,8 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Damit ist die Arbeitslosenquote seit Dezember so niedrig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen von Eurostat zu den Arbeitslosenzahlen im Jahr 1998. Für Februar korrigierte Eurostat die Quote auf 6,9 Prozent nach oben. Ende vergangenen Jahres hatte sie bei sieben Prozent gelegen, was bereits den tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen markiert hatte.