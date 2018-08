„Aquarius“ rettet 25 Migranten auf Mittelmeer - erster Einsatz nach Tagen

Rom Vergangene Woche Mittwoch waren die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée von Marseille aus gestartet. Nach Tagen auf dem Meer hatte die Crew der „Aquarius“ nun ihren ersten Rettungseinsatz.

Das Rettungsschiff „Aquarius“ hat 25 Migranten im Mittelmeer von einem Holzboot gerettet. Der Einsatz am Freitag war der erste für die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée nach der Abfahrt des Schiffs in Marseille vergangene Woche Mittwoch. Die Rettung habe nördlich vom libyschen Suwara in internationalen Gewässern stattgefunden, erklärten die Organisationen auf Twitter. Alle relevanten Behörden seien benachrichtigt worden.

Mittlerweile werden viele Bootsflüchtlinge schon von der libyschen Küstenwache in Hoheitsgewässern gerettet oder abgefangen und zurück in das Bürgerkriegsland geschickt. Die „Aquarius“ befindet sich derzeit in einer Region, die Libyen kürzlich als eigene Such- und Rettungszone ausgerufen hatte. Dort ist das nordafrikanische Land für die Koordination von Rettungen zuständig. Die Seenotretter beklagten allerdings, dass die Libyer im Fall eines anderen Holzbootes Anfragen über Funk unbeantwortet gelassen und Anrufe erst nach mehreren Versuchen angenommen hätten.