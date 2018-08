Aquarius: Katalonien signalisiert Aufnahmebereitschaft - Hoffnung für Flüchtlinge

Dicht an dicht sitzen die geretteten Flüchtlinge an Deck der „Aquarius“. Foto: AFP/GUGLIELMO MANGIAPANE

Barcelona Bislang haben sich Italien, Malta, Gibraltar und Spanien gegen eine Aufnahme der 141 Flüchtlinge auf der „Aquarius“ gesperrt. Nun meldet sich die Regierung der spanischen Region Katalonien. Man würde gern die Flüchtlinge aufnehmen.

Die am Freitag geretteten Migranten könnten an den Häfen von Vilanova i la Geltrú, Palamós oder Sant Carles de la Ràpita „mit allen Garantien an Land gehen“, schrieb der katalanische Ministerpräsident Quim Torra am Dienstag auf Twitter.