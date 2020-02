Ein Toter, 49 Verletzte : Schwerer Busunfall im Hafentunnel in Antwerpen

Antwerpen Zwei Busse, ein Lastwagen und ein Auto waren in Antwerpen in einen schweren Unfall verwickelt. Ein Mann kam ums Leben, 49 Personen wurden verletzt.

Einen schlimmen Unfall haben mehr als 100 Reisende am Dienstag im Tunnel unter dem Antwerpener Hafen erlebt. Ein Mensch verlor sein Leben und 49 Personen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich in der einer mehrspurigen Schnellstraßenröhre unter einem Hafenbecken. An der Karambolage waren nach Polizeiangaben zwei Busse beteiligt. 65 Beteiligte blieben demnach zwar unverletzt, mussten aber wegen der Rettungsarbeiten einige Zeit an der Unfallstelle im Tunnel ausharren.