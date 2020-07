Black Lives Matter : Statue in Bristol - Demonstrantin ersetzt Sklavenhändler

Bristol Anfang Juni sorgte die englische Hafenstadt Bristol für Schlagzeilen, als Aktivisten und Demonstranten die Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel hoben und ins Wasser warfen. Jetzt steht auf dem Sockel eine andere Figur. Ob sie bleiben kann, ist noch unklar.

Die Statue einer Demonstrantin der Bewegung Black Lives Matter thront nun auf einem Sockel im englischen Bristol. Die Figur wurde am Mittwochmorgen ohne Genehmigung der Stadtbehörden aufgestellt und ist ein Abbild der Protestierenden Jen Reid, die sich Anfang Juni nach dem Abbau der Statue des früheren Sklavenhändlers Edward Colston auf den Sockel gestellt hatte und dabei fotografiert worden war. Gefertigt wurde „A Surge of Power (Jen Reid)“ (deutsch: Eine Woge der Macht) von dem Künstler Marc Quinn, einem der bekanntesten Bildhauer Großbritanniens.

Im Juni hatten Demonstranten die Statue von Colston vom Sockel geholt und in den Hafen von Bristol geworfen. Die Aktion war eine Reaktion auf die Debatte über Rassismus und Sklaverei, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in US-Polizeigewahrsam ausbrach. Die Stadt holte die Statue anschließend wieder aus dem Wasser und entschied, sie werde ins Museum kommen - zusammen mit Plakaten über die Black-Lives-Matter-Demonstration.

Künstler Quinn sagte, Reid habe die neue Skulptur „geschaffen“, als sie auf dem Sockel gestanden und ihren Arm in die Höhe gestreckt habe. „Wir kristallisieren das jetzt heraus.“ Reid sagte bei der Besichtigung der Statue, diese erfülle sie mit Stolz. Die Skulptur sehe so aus, „als gehört sie hier hin. Sie sieht so aus, als wäre sie schon immer hier gewesen“. Gegenüber der Zeitung „The Guardian“ drückte Reid die Hoffnung aus, dass die Statue helfe, die Debatte am Leben zu halten.