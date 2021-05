Koloss hat sich abgelöst : Neuer weltgrößter Eisberg in Antarktis - Fläche übertrifft Mallorca

Neuer weltgrößter Eisberg in Antarktis - Fläche übertrifft Mallorca

Immer wieder treiben in der Antarktis mächtige Eisberge im Meer (Symbolbild). Foto: dpa/Liu Shiping

Am Südpol hat sich ein enormer Eisberg gelöst, der flächenmäßig größer ist als die spanische Urlaubsinsel Mallorca. Er ist 170 Kilometer lang.

Mit rund 4320 Quadratkilometern sei der Koloss derzeit der größte Eisberg der Welt, meldete die europäische Weltraumorganisation Esa mit Sitz in Paris am Mittwoch. Entdeckt wurde der Eisberg mit der Bezeichnung A-76 auf aktuellen Satellitenbildern der Copernicus-Sentinel-1-Mission. Demnach hatte er sich an der westlichen Seite des Ronne-Schelfeises im Weddellmeer im Nordwesten der Antarktis abgelöst.