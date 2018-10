Antarktis: Forscher zeigt gefrorenes Frühstück bei Twitter

Das passiert, wenn man bei Minus 70 Grad Spiegelei zubereiten will. Foto: Carmen Possnig/ Cyprien Verseux

Antarktis Bei strahlendem Sonnenschein draußen zu frühstücken kann so schön sein. Bei minus 80 Grad in der Antarktis wird es allerdings schwierig. Wie schwierig zeigt der Gletscherforscher Cyprien Verseux auf Twitter.

Es geht doch nichts über ein Toastbrot mit Honig am Morgen - denkt sich der Gletscherforscher Cyprien Verseux. Aber bei Temperaturen bis zu minus 80 Grad friert auch dem schnellsten Brot-Schmierer der Honig in der Luft ein.

Un petit déjeuner équilibré, sur le toit de #ConcordiaStation Crédits : Cyprien Verseux et Carmen Possnig, © @ESA / #PNRA / #IPEV #ConcordiaStation #Antarctique #DC14 @ItaliAntartide pic.twitter.com/AvWiUBtGo4

Auf Twitter postet der Franzose, der aktuell auf der „Concordia Station“ in der Antarktis forscht, Fotos von seinen frostigen Mahlzeiten. „Ein kleines ausgewogenes Frühstück“, schreibt Verseux zum Honigbrot inklusive „schwebendem“ Löffel. Kleine Skulpturen formt er regelmäßig aus gefrorenen Eiern, Nutella-Brötchen oder auch Raclette-Käse. So kann sogar an einem der kältesten Orte der Welt Kunst entstehen.