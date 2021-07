Touristenhochburgen nicht betroffen : Dutzende Verletzte bei Bränden in türkischer Urlaubsregion Antalya

Ankara/Istanbul Hunderte Einsatzkräfte kämpfen im türkischen Antalya gegen mehrere Waldbrände, die sich auf bewohnte Gebiete ausgebreitet haben. Dutzende Anwohner wurden ins Krankenaus eingeliefert. Touristenorte scheinen zunächst nicht betroffen.

Wegen eines heftigen Waldbrands in der türkischen Urlaubsregion Antalya sind Dutzende Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Medienberichten zufolge erlitten drei von ihnen Verbrennungen. 62 Menschen, die meisten von ihnen Anwohner, hatten Beschwerden wegen der starken Rauchentwicklung.

Das Feuer brach in einem Wald in Manavgat in der Provinz Antalya aus. Es breitete sich bei starkem Wind rasch aus und erreichte bewohnte Gebiete. Wegen der vorrückenden Flammen wurden vier Stadtteile von Manavgat evakuiert. Im Bezirk Kalemler wurden mehrere Häuser durch das Feuer zerstört. Dem Fernsehsender NTV zufolge brannten in einem Stadtteil 20 Gebäude nieder.