“Referendum für alle Russen“ : TV-Komiker bietet Russen Anschluss an die Niederlande an

Düsseldorf Die Referenden, die über einen Anschluss der russisch besetzten Gebiete der Ukraine entscheiden, sollen am Dienstag zu Ende gehen. Nun überrascht der niederländische Comedian Arjen Lubach in seiner TV-Show mit einem Referendum der ganz anderen Art.

Darf man in Kriegszeiten Witze machen? Diese Frage beantwortet der niederländische Comedian Arjen Lubach (42) mit einem klaren „Ja“. Während die Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine noch andauern, schlug Lubach in seiner TV-Show „De Avondshow met Arjen Lubach“ ein ganz anderes Referendum vor. Unter dem Titel „Referendum for all Russians: Do you want to join Holland?“ forderte er die russischen Bürger auf, vom 23. bis 27 September 2022 für eine Angliederung Russlands an die Niederlande zu stimmen. Das Video ging innerhalb weniger Tage viral und erreichte fast 500.000 Aufrufe auf Youtube.