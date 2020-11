Anschlag in Wien : Mutmaßlicher Terrorist wollte Munition in der Slowakei kaufen

Bratislava/Wien Der mutmaßliche Wiener Attentäter wollte im Sommer Munition in der Slowakei kaufen. Das teilte die Polizei in Bratislava mit. Er sei mit seinem Versuch aber gescheitert.

Der beim Terrorangriff in Wien erschossene Attentäter ist zuvor der slowakischen Polizei bei einem versuchten Munitionskauf aufgefallen. Das erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch dem TV-Nachrichtensender TA3. In einer Mitteilung auf ihrer offiziellen Facebook-Seite betonte die Polizeidirektion in Bratislava am selben Tag, die in Wien verwendeten Waffen könnten nicht aus der Slowakei stammen.