Anschlag in Utrecht : Verdächtiger legt Geständnis ab

In dieser Straßenbahn fielen die tödlichen Schüsse. (Archiv). Foto: dpa/Peter Dejong

Düsseldorf Der Verdächtige Gökmen T. hat gestanden, für den Anschlag in Utrecht am Montag verantwortlich gewesen zu sein. Das bestätigte am Freitagmittag die Staatsanwaltschaft.

T. gab demnach an, allein gehandelt zu haben. Der 37-Jährige habe alle „strafbaren Handlungen“ zugegeben. Ihm wird unter anderem mehrfacher Mord oder Totschlag mit terroristischer Absicht zur Last gelegt.

Gökmen T. soll am Montag in Utrecht in einer Straßenbahn drei Personen erschossen haben. Drei weitere wurden schwer verletzt.

(jaco)