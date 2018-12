Schon 2000 wurde ein Anschlag vereitelt: Der Straßburger Weihnachtsmarkt als Terrorziel

Straßburg Bereits im Dezember 2000 wollten algerische Islamisten einen Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt verüben. Seitdem galt der Markt als der am besten gesicherte der Welt. Doch die Bedrohung blieb bestehen.

Die Algerier waren Ende 2000 nach Hinweisen eines ausländischen Geheimdienstes in Frankfurt festgenommen worden. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung waren Zünder und große Mengen an Chemikalien gefunden worden, die zur Herstellung von sechs Kilogramm Sprengstoff ausgereicht hätten. Außerdem hatten die Männer in Pakistan einen Dampfkochtopf aus Aluminium bestellt, der bei seiner Explosion in kleinste Teile zersplittert wäre. Experten schätzten damals, dass es wohl Dutzende Tote gegeben hätte. Die Bombe wollten die Täter über Funk zünden.