Neue IRA im Verdacht: Zwei Festnahmen nach Anschlag in Nordirland

Ein zerstörtes Auto steht am Explosionsort in Londonderry. Foto: dpa/Steven Mcauley

Londonderry Der Autobombenanschlag im nordirischen Londonderry geht vermutlich auf das Konto einer Splittergruppe der militanten Untergrund-Organisation IRA. Zwei Personen wurden festgenommen.

Die Ermittlungen richteten sich in erster Linie gegen die sogenannte New IRA, sagte der stellvertretende Polizeichef Mark Hamilton am Sonntag. Nach Behördenangaben wurde bei dem Anschlag am Samstag im Stadtzentrum niemand verletzt. Zwei Personen seien festgenommen worden.